Такий режим можна вибрати тільки на початку гри і потім вже не можна перемкнути.

Ubisoft показала, як працюватиме їхній "режим канону" в майбутній Assassin's Creed Shadows. Він відключає всі елементи RPG у грі.

При виборі такого режиму у гравця відберуть можливість вибору варіанту відповіді в діалозі, а вся гра буде йти за лінійним сценарієм, як і було раніше в серії.

При цьому вибрати режим канону можна тільки на початку проходження, і пізніше змінити своє рішення не можна. При цьому Ubisoft уточнила, що це не впливає на складність гри і не забирає у гравця можливість перемикатися між двома головними героями.

В опублікованому розробниками ролику видно, що під час стандартного проходження гравцеві дають зробити вибір, що відповісти Ясуке полководцю Оді Нобуназі, або ж не відповідати зовсім. У режимі канону самурай просто слідує лінійному сценарію.

Реліз Assassin's Creed Shadows заплановано на 20 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше журналіст Том Хендерсон повідомляв, що попередні замовлення Assassin's Creed Shadows сягнули 300 тисяч копій, а сама гра вже повністю готова і переносів більше не буде.

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