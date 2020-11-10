Розробникам довелося вибачитися за неприйнятний опис одного з персонажів гри.

Сьогодні, 10 листопада, відбувся реліз Assassin's Creed Valhalla. Новий екшн про вікінгів і древній орден вбивць від студії Ubisoft отримав 82 бали на агрегаторі Metacritic. Однак деякі журналісти звинуватили авторів Valhalla в ейблізмі – дискримінації людей з інвалідністю.

Каменем спотикання став опис одного з персонажів, який веде полювання за головним героєм гри. Журналістка Кортні Крейвен на своїй сторінці в Twitter поскаржилася, що розробники некоректно описали персонажа.

"Жахливо обгоріла в дитинстві, Eorforwine налякана тим, що хтось побачить її понівечене обличчя. Через це вона висловлює в насильстві свою лють", – з опису персонажа в AC: Valhalla.

Крейвен зазначила, що не написала про це в своєму огляді гри, але підкреслила, що подібний опис неприйнятний для персонажа. Бо це є занадто банальним сюжетним прийомом, в якому фізичні відмінності стають задатками для антагоніста, що саме по собі виглядає ейблізмом.

"Я не включила це в свій огляд Assasin's Creed Valhalla, але все одно це важливо. Наводжу опис персонажа з гри. Говорити так абсолютно неприйнятно. Сценаристи повинні були зробити це краще", – написала Кортні Крейвен.

Багато коментаторів під постом не погодилося з журналісткою. Користувачі підкреслили, що це всього лише гра, і що в реальному житті так ніхто не ставиться до людей. Деякі помітили, що журналістка звинуватила авторів в ейблізмі через опис одного персонажа, в той час, як вся гра присвячена вікінгам, які грабують і вбивають людей.

Однак на звинувачення відповіла і сама Ubisoft. Студія вибачилася за ненавмисне використання ейблізма і пообіцяла в найближчому оновленні виправити опис персонажа.

"Спасибі за те, що вказали на це. Ми вибачаємося за ненавмисний ейблізм у цьому описі. Ми виправимо текст в найближчому оновленні", – заявили в Ubisoft.

Про що Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla – це нова частина серії стелс-екшенів про стародавній орден асасинів від компанії Ubisoft.

Дії гри розгортаються у 873 році за часів завоювань вікінгів.

Гравцеві належить взяти на себе роль воїна Ейвора, який разом зі своїм кланом вирушає з Норвегії до берегів Англії.

Клану Ейвора протистоять лідери чотирьох англо-саксонських королівств: Вессекса, Нортумбрії, Східної Англії та Мерсії на чолі з Альфредом Великим.

У Valhalla буде продовжена сюжетна лінія Лейли Хассан – героїні з попередніх частин серії.

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Автор: Сергій Коршунов