Сьогодні, 10 листопада, відбувся реліз Assassin's Creed Valhalla. Новий екшн про вікінгів і древній орден вбивць від студії Ubisoft отримав 82 бали на агрегаторі Metacritic. Однак деякі журналісти звинуватили авторів Valhalla в ейблізмі – дискримінації людей з інвалідністю.
Каменем спотикання став опис одного з персонажів, який веде полювання за головним героєм гри. Журналістка Кортні Крейвен на своїй сторінці в Twitter поскаржилася, що розробники некоректно описали персонажа.
"Жахливо обгоріла в дитинстві, Eorforwine налякана тим, що хтось побачить її понівечене обличчя. Через це вона висловлює в насильстві свою лють", – з опису персонажа в AC: Valhalla.
Крейвен зазначила, що не написала про це в своєму огляді гри, але підкреслила, що подібний опис неприйнятний для персонажа. Бо це є занадто банальним сюжетним прийомом, в якому фізичні відмінності стають задатками для антагоніста, що саме по собі виглядає ейблізмом.
"Я не включила це в свій огляд Assasin's Creed Valhalla, але все одно це важливо. Наводжу опис персонажа з гри. Говорити так абсолютно неприйнятно. Сценаристи повинні були зробити це краще", – написала Кортні Крейвен.
Багато коментаторів під постом не погодилося з журналісткою. Користувачі підкреслили, що це всього лише гра, і що в реальному житті так ніхто не ставиться до людей. Деякі помітили, що журналістка звинуватила авторів в ейблізмі через опис одного персонажа, в той час, як вся гра присвячена вікінгам, які грабують і вбивають людей.
Однак на звинувачення відповіла і сама Ubisoft. Студія вибачилася за ненавмисне використання ейблізма і пообіцяла в найближчому оновленні виправити опис персонажа.
"Спасибі за те, що вказали на це. Ми вибачаємося за ненавмисний ейблізм у цьому описі. Ми виправимо текст в найближчому оновленні", – заявили в Ubisoft.
Про що Assassin's Creed Valhalla
- Assassin's Creed Valhalla – це нова частина серії стелс-екшенів про стародавній орден асасинів від компанії Ubisoft.
- Дії гри розгортаються у 873 році за часів завоювань вікінгів.
- Гравцеві належить взяти на себе роль воїна Ейвора, який разом зі своїм кланом вирушає з Норвегії до берегів Англії.
- Клану Ейвора протистоять лідери чотирьох англо-саксонських королівств: Вессекса, Нортумбрії, Східної Англії та Мерсії на чолі з Альфредом Великим.
- У Valhalla буде продовжена сюжетна лінія Лейли Хассан – героїні з попередніх частин серії.