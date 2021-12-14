А ще між Valhalla і Odyssey пройде кросовер.

Ubisoft анонсувала найбільше доповнення до Assassin's Creed Valhalla — Dawn of Ragnarök. Воно присвячене скандинавської міфології і по духу нагадує останню частину God of War. Розробники також вирішили провести кросовер між Valhalla і Odyssey.

Dawn of Ragnarök анонсували видовищним кінематографічним трейлером. За добавку відповідає Ubisoft Sofia, яка поділилася деталями нової історії. У ній головний герой Ейвор перевтілиться в Одіна — центрального бога в скандинавському пантеоні. Він повинен відправитися в розорене королівство дрегів Свартальфахейм, щоб врятувати свого улюбленого сина Бальдра з лап вогняного велетня Суртра.

Про геймплей Dawn of Ragnarök розробники поки нічого не розповіли — лише натякнули, що гравці освоять божественні сили. Зате Ubisoft вже розкрила бонуси за ранню покупку добавки. Всі, хто придбають доповнення до 9 квітня, отримають набір "Сутінки", куди входять вигляд ворона "Посланець Деллінга", їздова рись Хавард, комплект спорядження "Сутінки" і сокира данів Альгурнір. Dawn of Ragnarök вийде 10 березня на всіх платформах, де є основна гра.

Деталі кросовера Valhalla і Odyssey

Сьогодні, 14 грудня, у згаданих частинах Assassin's Creed з'явиться по одному новому завданню. Квести покажуть зустріч Ейвора і Кассандри, а також розкажуть, як ці персонажі пов'язані в просторі і часі.

У Valhalla свіже доручення називається "Неминуча зустріч". Щоб почати його, необхідно досягти 4 рівня поселення і завершити завдання "Мудра подруга".

А в Odyssey нову місію "Полювання за скарбами" можна пройти після завершення першого розділу і прибуття в Мегариду.

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Автор: Назар Степорук