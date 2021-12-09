Для комфортної гри вистачить відеокарти GTX 1060.

Sony і Santa Monica Studio опублікували трейлер з особливостями ПК-версії God of War, яку анонсували наприкінці жовтня. Розробники також поділилися системними вимогами гри. В цілому вони виявилися невисокими, хоча для окремих налаштувань знадобиться ПК з флагманськими комплектуючими.

На персональних комп'ютерах God of War відзначиться широкими настройками графіки і деякими візуальними покращеннями. Наприклад, у проекті з'являться тіні в більш високій роздільній здатності, оновлені відбиття і оклюзія навколишнього середовища, яка додає в сцену затінення. ПК-версія також отримає підтримку ультрашироких моніторів, 4К і технологій NVIDIA DLSS і NVIDIA Reflex. А власників потужних систем напевно порадує можливість включити необмежену кадрову частоту.

П'ять наборів системних вимог God of War

Мінімальні вимоги (720p, 30 кадрів/с, низькі налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64-розрядна, версія 1809);

процесор: Intel Core i5-2500K на 3,3 ГГц або AMD Ryzen 3 1200 на 3,1 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт або AMD Radeon R9 290X на 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

місце на диску: 70 Гбайт (рекомендується SSD).

Рекомендовані вимоги (1080p, 30 кадрів/с, оригінальні налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64-розрядна, версія 1809);

процесор: Intel Core i5-6600K на 3,5 ГГц або AMD Ryzen 5 2400 G на 3,6 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт або AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

місце на диску: 70 Гбайт (SSD).

Високі вимоги (1080p, 60 кадрів/с, оригінальні налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64-розрядна, версія 1809);

процесор: Intel Core i7-4770k на 3,5 ГГц або AMD Ryzen 7 2700 на 3,2 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX 5600 XT на 6 Гбайт;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

місце на диску: 70 Гбайт (SSD).

Вимоги для конфігурації "Продуктивність" (1440p, 60 кадрів/с, високі налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64-розрядна, версія 1809);

процесор: Intel Core i7-7700K на 4,2 ГГц або AMD Ryzen 7 3700x на 3,6 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 70 Гбайт (SSD).

Максимальні вимоги (4K, 60 кадрів/с, налаштування графіки "Ультра")

ОС: Windows 10 (64-розрядна, версія 1809);

процесор: Intel Core i9-9900K на 3,6 ГГц або AMD Ryzen 9 3950x на 3,5 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 на 10 Гбайт або AMD Radeon RX 6800 XT на 16 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 70 Гбайт (SSD).

Автор: Назар Степорук