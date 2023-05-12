Пристрій обійшов Steam Deck в плані продуктивності.

Компанія ASUS провела презентацію ROG Ally — портативної консолі на Windows 11. В рамках трансляції глядачам розкрили основні характеристики, вартість, а також показали тести продуктивності.

Параметри консолі

ОС: Windows 11 Home;

процесор: гібридний Ryzen Z1 Extreme від AMD, 8 ядер Zen 4/16 потоків, тактова частота до 5,1 ГГц;

графіка: вбудована RDNA 3 з 12 виконавчими блоками (768 потокових процесорів, до 2,7 ГГц);

оперативна пам'ять: 16 Гбайт LPDDR5-6400, 4 Гбайт відведено під графічний процесор.

Це стосується старшої версії ROG Ally, але буде і молодша. У ній реалізовано чіп на процесорі Ryzen Z1 з 6 ядрами Zen 4 (4,9 ГГц) і 4 блоками RDNA 3 (2,5 ГГц). Охолоджуються обидва варіанти приставки за допомогою декількох вентиляторів.

Інші важливі характеристики

динамічний TDP від 9 до 30 Вт;

7-дюймовий сенсорний IPS-дисплей з роздільною здатністю 1080р, частотою 120 Гц і яскравістю до 500 кд/м2.

SSD з PCIe 4.0 формату M.2 2230 об'ємом 512 Гбайт (256 Гбайт в молодшій версії).

в наявності порт USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4, слот для карт microSD і 3,5-мм роз'єм для навушників;

реалізовано пропрієтарний інтерфейс ROG XG Mobile для підключення зовнішньої відеокарти;

додана підтримка Wi-Fi 6Е і Bluetooth 5.2.

Пристрій важить 608 грам при розмірах 280,44 × 111,18 × 21,22 мм. З боків і наверху присутні кнопки управління, включаючи хрестовину D-pad, бампери і курки.

Відео дня

ASUS ROG Ally може працювати в чотирьох режимах: "продуктивність", "турбо", "турбо + АС" і "тихий". Перші три призначені для ігор, а останній — для перегляду відео та серіалів. Тести показали, що кадрова частота прямо залежить від режиму. Наприклад, в Cyberpunk 2077 вона доходила до 66 кадрів/сек, а в Deus Ex: Mankind Divided — до 82 кадрів/сек. Steam Deck в тих же проєктах показує 39 і 49 кадрів/сек відповідно.

ASUS пообіцяла до 2 годин автономної роботи в "важких іграх" і до 7 під час перегляду відео чи телешоу. Але разом з трансляцією вийшли перші огляди від преси, які показали, що в режимі "турбо + АС" батареї ємністю 40 Вт вистачає на 50-60 хвилин. Тобто при проходженні вимогливих ігор ROG Ally буде швидко розряджатися. Журналісти назвали це головним недоліком, а в іншому похвалили консоль.

Старша версія консолі надійде в продаж 13 червня. Вартість становить $699 в США і €799 в Європі. Молодший варіант на 100 доларів і євро дешевший, а його реліз запланований на третій квартал 2023 року.

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