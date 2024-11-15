За Avowed українським гравцям доведеться віддати 3 тисячі гривень за стандартне видання.

Сьогодні Obsidian Entertainment відкрила передзамовлення свого нового рольового проєкту Avowed. Українських гравців вразив цінник у 3 тисячі гривень за стандартне видання гри в Steam.

За стандартне видання Avowed Obsidian просить 2999 гривень, а за Deluxe Edition - 3499. За даними SteamDB, Україна посідає 13-те місце за ціною Avowed у Steam. Дорожче гра в ЄС, Британії та Швейцарії, а лідером рейтингу стала Польща, де за стандартне видання просять 349 злотих, що за курсом 3507 гривень. При цьому рекомендована ціна проєкту - 70 доларів.

На Xbox Avowed можна попередньо замовити за 1795 гривень за стандартне видання і 1820 гривень за Premium Edition.

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При цьому інші ігри Obsidian в Україні одні з найдешевших у світі. Останній проєкт студії, Pentiment, українським гравцям коштуватиме 279 гривень, дешевше тільки в Казахстані, де гра коштує 220 гривень в еквіваленті. Така ж ситуація з Grounded, в Україні гра коштує 479 гривень, у Казахстані - 390.

Реліз Avowed призначено на 18 лютого. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series. Варто зазначити, що в Avowed також можна буде пограти за передплатою Xbox Game Pass.

Також, крім ціни, сьогодні розробники Avowed представили системні вимоги гри. Для мінімальних налаштувань буде достатньо GTX 1070 і AMD Ryzen 5 2600.

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