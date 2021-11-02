Rockstar Games влаштувала веселу і одночасно таємничу подію на честь Хелловіна.

Розробники багатьох ігор організували тимчасові заходи на честь Хелловіна, і Rockstar Games не стала винятком. Вона порадувала користувачів GTA Online таємничою і одночасно видовищною подією — вторгненням інопланетян.

Прибульці мигцем з'являлися в проекті ще з середини жовтня. Однак ретельно розглянути їх не вдавалося. Коли користувачі підходили до кораблів інопланетян, ті просто зникали. А в хелловінську ніч прибульці вирішили повноцінно з'явитися перед землянами. Гравці GTA Online зафіксували на відео масштабне вторгнення. Небо над Лос-Сантосом забарвилося в зелений колір, а над містом з'явилося вісім літаючих тарілок.

Кораблі трохи повисіли в повітрі, після чого покинули Сан-Андреас і Землю в цілому. Користувачі GTA Online залишилися неушкоджені — інопланетяни нікого не вкрали. Захід був чисто візуальним і ніяк не впливав на геймплей. Ймовірно, Rockstar Games намагалася створити таємничу і лякаючу атмосферу вторгнення прибульців на честь Хелловіна.

Коротко про GTA Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. У серпні поточного року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

Автор: Назар Степорук