Разом з новою героїнею до гри додадуть й нову локацію.

Завтра, 23 березня, в файтинг Tekken 7 додадуть нового персонажа – вигаданого прем'єр-міністра Польщі на ім'я Лідія Собеска.

Розробники з Bandai Namco присвятили їй новий трейлер.

Трейлер Tekken 7-Lidia Sobieska

За сюжетом Лідія Собеска вирішила брати участь у турнірі "Залізний кулак" щоб захистити Польщу від військової загрози. Раніше розробники розповідали, що при створенні персонажа співпрацювали з посольством Польщі в Японії. Однак з реальним польським прем'єром, Матеушем Моравецьким, вигадана Лідія не має нічого спільного.

Разом з персонажем до гри додадуть й нову локацію під назвою Райський острів.

Детальніше про Tekken 7

Tekken 7 – це дев'ята гра в серії знаменитих японських файтингов. Сюжет оповідає про останні етапи давньої ворожнечі між Хейхаті Місімою, Кадзуей Місімою та Джіном Кадзамою – батьком, сином і онуком відповідно. Крім сюжетної кампанії в грі є кілька бойових режимів і близько 50 персонажів. Серед них дюжина нових і четверо гостьових бійців-героїв з інших ігор і серіалів, серед яких Акума зі Street Fighter та Ніган з "Ходячих мерців".

Tekken 7 вийшов у 2015 році на аркадних автоматах в Японії, а через 2 роки – на ПК, PlayStation 4 та Xbox One.

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Автор: Сергій Коршунов