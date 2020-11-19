Гра з робочою назвою Project 007 розповість про становлення знаменитого агента британської розвідки.

Студія IO Interactive, що працює над франшизою Hitman, анонсувала свій новий проект. Ним став Project 007 – гра про Джеймса Бонда.

Тизер Project 007

Розробник обіцяє, що Project 007 розповість історію становлення знаменитого агента британської розвідки. Однак сюжет не буде грунтуватися на попередніх фільмах про Джеймса Бонда або романах Яна Флемінга.

"Це нова відеогра про Джеймса Бонда з повністю оригінальним сюжетом", – підкреслили розробники.

Видавати гру розробники будуть за підтримки кінокомпанії MGM, якій належать права на легендарного персонажа. IO Interactive заявила, що в цей момент набирає співробітників для роботи над анонсованою грою.

Також одночасно з анонсом було запущено сайт майбутнього проекту.

Про студію IO Interactive

IO Interactive відома своєю франшизою про найманого вбивцю – Hitman. Останньою грою серії стелс-екшна про кілера на ім'я Агент 47 стане Hitman 3. Гра вийде в січні 2021 року на PS4, Xbox One, а також на ПК та консолях нового покоління.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов