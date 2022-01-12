GSC Game World не стала прямо заперечувати, що дата релізу може змінитися.

Днями український блогер OLDboi повідомив, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не вийде навесні поточного року. Гру нібито перенесуть на осінь, а версія для PlayStation 5 стане доступна в 2023-му. Розробники з GSC Game World спочатку проігнорували свіжу інформацію, проте вона швидко розповзлася по Мережі. Це змусило авторів відповісти на слова блогера.

Свіже повідомлення надійшло від менеджера GSC зі зв'язків зі спільнотою Merry_PropheT. Воно було опубліковано на офіційному каналі S.T.A.L.K.E.R. 2 в Discord: "Та тут і коментувати нічого. Варто звикнутися з тим, що навколо гри завжди були, є і будуть різні чутки. Іноді їх цікаво почитати. Іноді навіть можна обговорити в товаристві. Але ось довіряти будь-якій подібній інформації я б не став. Адже чутки на те і чутки, що вони завжди засновані на непідтвердженій і неперевіреній інфі. Якраз таки підтверджена інфа — тільки в наших офіційних соцмережах".

Важливо відзначити, що Merry_PropheT прямо не спростував можливість перенесення. Менеджер дав стандартну відповідь і закликав не довіряти будь-яким чуткам про гру. Тому дані OLDboi все ще можуть виявитися правдивими.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднує елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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