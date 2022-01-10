Інформацією з посиланням на власні джерела поділився український блогер.

У Мережі з'явилася свіжа інсайдерська інформація щодо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Гра нібито не вийде навесні поточного року, а її консольна ексклюзивність на Xbox буде тимчасовою.

Читайте такожМалюнки та записки: фанати розгадали шифр від авторів S.T.A.L.K.E.R. 2 і отримали нагородиВідомості надійшли від автора українського YouTube-каналу OLDboi. Раніше він вже ділився правдивими даними про S.T.A.L.K.E.R. 2 до їх офіційного підтвердження. Наприклад, блогер першим розповів, що російський репер Моргенштерн не візьме участі в тестуванні гри. Згідно зі свіжою заявою OLDboi, проект GSC Game World не вийде 28 квітня 2022 року, як говорилося в трейлері з Е3 2021. S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесуть на осінь, але чи буде це остання зміна дати релізу, поки невідомо.

Блогер також повідомив про майбутній вихід гри на PlayStation 5. За інформацією OLDboi, проект GSC з'явиться на консолі Sony в 2023 році. Нагадаємо: раніше в процесі судового розгляду між Epic Games і Apple користувачі отримали доступ до внутрішніх документів Microsoft. У них було сказано, що S.T.A.L.K.E.R. 2 стане консольним ексклюзивом Xbox на три місяці. Тому в разі перенесення на осінь гра дійсно добереться до PS5 тільки в 2023 році.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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