У розробці амбітного проекту візьме участь компанія Lucasfilm.

Компанія Lucasfilm Games спільно з Ubisoft займеться розробкою нової гри за мотивами знаменитої кінофраншизи "Зоряні війни".

Як передає видання Wired, безпосередньо за розробку нового проекту відповідатиме студія Massive Entertainment – дочірня студія компанії Ubisoft, яка створила раніше дилогію шутерів Tom Clancy's The Division.

"Ми раді, що наша студія Ubisoft Massive буде щільно співпрацювати з Lucasfilm Games над оригінальною пригодою за "Зоряними війнами", яка буде несхожою на все, що було раніше", – заявив генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо.

Про дату виходу і цільові платформи розробники повідомлять пізніше. З подробиць – у грі буде відкритий світ, створений на рушії Snowdrop.

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Цікаво, що це перший за 8 років проект за ліцензією "Зоряних війн", який розробляє не Electronic Arts. У 2012 році, після того, як Disney придбала Lucasfilm за $4,05 мільярда, вона закрила ігровий підрозділ компанії, звільнивши 150 співробітників, скасувала реліз очікуваного блокбастера Star Wars 1313 і продала права на створення ігор за мотивами "Зоряних війн" видавництву EA.

Шанувальники довгий час критикували цю угоду. Однак співпраця Lucasfilm Games та Ubisoft не означає, що партнерство з Electronic Arts закінчено.

"EA була і буде залишатися для нас стратегічним і важливим партнером. Але ми дійсно відчули, що є місце й для інших студій", – повідомив Шон Шопто, старший віце-президент з глобальних ігор та інтерактивних технологій Disney.

Нагадаємо, що вчора Lucasfilm Games оголосила про створення гри про Індіану Джонса. Її розробить студія MachineGames, що відома серією шутерів Wolfenstein. Ймовірно, на тлі пандемії коронавірусу, коли знімати фільми стало невигідно, компанія Disney дала добро на розробку ігор.

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Автор: Сергій Коршунов