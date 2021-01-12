Її розробляють творці серії шутерів Wolfenstein.

Видавництво Bethesda презентувало тизер майбутньої гри про Індіану Джонса. За розробку гри відповідають творці серії шутерів Wolfenstein – студія MachineGames.

Дебютний ролик Bethesda опублікувала в Твіттері.

Читайте такожГероїня відеогри увійшла до сотні найкрасивіших жінок року

Продюсером майбутньої гри виступить голова Bethesda Game Studios, геймдизайнер Тодд Говард (серії The Elder Scrolls та Fallout). Для проекту буде написаний оригінальний сценарій. А історія не буде грунтуватися на стрічках про Індіану Джонса.

У розробці також візьме участь Lucasfilm Games – ігровий підрозділ компанії, яка займалася зйомками всіх частин кінофраншизі "Індіана Джонс" з Гаррісоном Фордом в головній ролі.

Про кінофраншизу "Індіана Джонс"

Нагадаємо, на цей час знято чотири фільми про Індіану Джонса. Останній – "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа" вийшов у 2008 році. У виробництві у Lucasfilm знаходиться п'ятий фільм серії. Його прем'єра запланована на 2022 рік. До ролі Індіани Джонса повернеться Гаррісон Форд. А Джордж Лукас та Стівен Спілберг – творці франшизи – виступлять виконавчими продюсерами.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов