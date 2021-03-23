Chapter One розповість про молодого Шерлока / фото Frogwares
Українська студія Frogwares презентувала новий трейлер майбутньої пригодницької гри про молодого британського детектива Шерлока Холмса – Sherlock Holmes Chapter One. Гра вийде вже у цьому році.
Новий трейлер Sherlock Holmes Chapter One
У новому ролику можна трохи краще розглянути локації, бійки і перестрілки, сцени з пошуком доказів, а також механіку маскування – адже за сюжетом Шерлоку доведеться часто міняти свою зовнішність, щоб завоювати чиюсь довіру або потрапити в закриті локації.
Що відомо на цей час про Sherlock Holmes Chapter One
- Нова гра українських розробників розповість про 21-річного Шерлока Холмса. Сюжет буде розвиватися навколо таємниці смерті матері головного героя. Однак молодий детектив-початківець також буде братися й за інші розслідування.
- У Chapter One буде 5 основних та понад 30 додаткових квестів. Дії розгорнуться у відкритому світі, де, виконавши сюжетне завдання, гравець зможе досліджувати місцевість і розслідувати різноманітні злочини. На проходження всієї гри з побічними квестами піде близько 50 годин.
- Розробники стверджують, що у грі буде кілька фіналів. Вони залежатимуть від того, кого звинуватить гравець. Головна особливість полягає в тому, що гра не буде давати підказок, тому користувач може зробити помилку і звинуватити невинного.
Реліз Sherlock Holmes Chapter One відбудеться на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК, а також на консолях минулого покоління.