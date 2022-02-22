Це нормальна практика, але не у випадку з DICE.

Студія DICE опинилася в центрі невеликого скандалу. Гравці виявили, що команда використовує одне і те ж обличчя жіночого персонажа в трьох своїх останніх проектах. Його можна було помітити в Battlefield V і Star Wars Battlefront II. А в Battlefield 2042 аналогічну зовнішність отримав один з десяти фахівців — Марія Фальк.

Розслідування провів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом DeBeard. Саме він виявив, що деякі персонажі з ігор DICE володіють однаковим обличчям. Розробники трохи підкоригували зовнішність, наприклад, змінили посадку очей і товщину брів. Але схожість все одно добре простежується.

Використання елементів з минулих проектів в новій грі — це нормальна практика. Студії намагаються таким способом економити. За словами користувачів на Reddit, вони не вважають запозичення обличчя чимось поганим. Але Battlefield 2042 вийшла надзвичайно сирою грою з фундаментальними проблемами в геймплеї. А тепер з'ясувалося, що DICE навіть над зовнішністю персонажів достатньо не потрудилася. Виникає резонне питання: а чим взагалі займалися розробники? Звідси і з'явилася нова хвиля критики в бік шведської студії.

Детальніше про Battlefield 2042

У грі немає сюжетної кампанії — тільки мультиплеєр з трьома складовими. Головними особливостями шутера позиціонувалися бої за участю 128 осіб, величезні карти і природні лиха.

Проект розкритикували за разноманітні геймплейні елементи. Наприклад, заміну традиційних класів на окремих фахівців, локації з купою порожніх просторів і слабкий вплив катаклізмів на битви.

На старті гра рясніла технічними проблемами. Деякі з них, включаючи неправильну реєстрацію влучень, сильно заважали розважатися.

Battlefield 2042 отримала найнижчі оцінки в серії. На Metacritic вона має від 64 до 69 балів залежно від платформи.

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