Вони створили петицію, яку підписали понад 27 тисяч осіб.

Battlefield 2042 стала фінансовим і репутаційним провалом для DICE і Electronic Arts. На релізі проект ряснів багами і відзначився жахливою оптимізацією. А окремі нововведення, які реалізували розробники, активно критикувалися переважною частиною аудиторії. Зараз шутер намагаються поступово виправляти — DICE опублікувала дорожню карту і почала прислухатися до відгуків гравців. Але в Steam у Battlefield 2042, як і раніше, лише 30% позитивних користувальницьких рецензій із загальних 95 тисяч. Найбільш розсерджені покупці проекту навіть перейшли до активних дій. Вони вимагають повернути кошти, витрачені на шутер, і загрожують Electronic Arts судом.

Читайте такожЧудеса фізики: після смерті в Battlefield 2042 гравець пережив незабутню пригодуЕнтузіаст під псевдонімом Satoshi Nakamoto створив відповідну петицію. Користувач написав, що Battlefield 2042 вийшла зламаною, а DICE не дотримала багато обіцянок. Тепер ЕА повинна повернути кошти покупцям гри. За словами Satoshi Nakamoto, якщо петиція збере 50 тисяч підписів, то за справу візьметься "один з кращих юристів в країні з групових позовів". Мабуть, мається на увазі невідомий адвокат з США.

На момент написання матеріалу до ентузіаста приєдналося понад 27 тисяч незадоволених покупців Battlefield 2042. Причому ще вчора це число було вдвічі нижче. Якщо темпи збору підписів збережуться, то Electronic Arts може чекати судовий розгляд.

Детальніше про Battlefield 2042

У грі немає сюжетної кампанії — тільки мультиплеєр з трьома складовими. Головними особливостями шутера позиціонувалися бої за участю 128 осіб, величезні карти і природні лиха.

Проект розкритикували за разноманітні геймплейні елементи. Наприклад, заміну традиційних класів на окремих фахівців, локації з купою порожніх просторів і слабкий вплив катаклізмів на битви.

На старті гра рясніла технічними проблемами. Деякі з них, включаючи неправильну реєстрацію влучень, сильно заважали розважатися.

Battlefield 2042 отримала найнижчі оцінки в серії. На Metacritic вона має від 64 до 69 балів залежно від платформи.

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