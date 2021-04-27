Геймер з ножем прокрався до офісу студії, і збирався накласти на себе руки після скоєння злочину.

Днями до студії MiHoYo, що випустила мобільну гру Genshin Impact, прокрався невідомий чоловік. Озброєний ножем, він планував вбити засновників студії, а потім накласти на себе руки. Однак поліція Шанхаю вчасно затримала злочинця.

Як передають китайські ЗМІ, чоловік зважився на замах після релізу свіжого оновлення для Honkai Impact 3rd – ще однієї мобільної гри студії. До неї розробники додали заячі костюми для жіночих персонажів. Китайські геймери негативно зустріли це оновлення – їм було неприємно бачити улюблених героїнь у таких "непристойних" нарядах. Це й не сподобалося зловмиснику.

Але що цікаво, саме в Китаї дане оновлення не пройшло цензуру, і не було випущено зовсім.

Детальніше про Genshin Impact

Genshin Impact – це умовно-безкоштовний пригодницький екшен з елементами RPG від китайської студії miHoYo. Гра вийшла 28 вересня 2020 року на Android та iOS, а також на ПК і PlayStation 4.

Менше ніж за два тижні після релізу Genshin Impact окупив виробничі витрати і почав приносити розробникам прибуток.

Вже через місяць після релізу Genshin Impact принесла творцям $234 мільйони, показавши один з найуспішніших стартів мобільних ігор в історії після Pokemon GO.

За пів року після виходу гра від MiHoYo заробила $1 мільярд.

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Автор: Сергій Коршунов