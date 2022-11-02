Темна, зловісна атмосфера стала часто з'являтися в розважальних витворах і більше не стає об'єктом критики.

На офіційному YouTube-каналі IGN з'явилося інтерв'ю з генеральним менеджером франшизи Diablo Родом Фергюссоном і керівником розробки Diablo IV Джо Шеллі. Вони розповіли про повернення серії до витоків в четвертій частині і похмуру атмосферу гри.

"Якщо подивитися на еволюцію франшизи з Diablo 1, 2 і 3, то вона стала трохи більш мейнстрімовою, а Diablo 3, ймовірно, стала наймасовішою. Спочатку ігри Diablo були дорослими, а тепер вони стали мейнстрімом, це вже не та заборонена річ, в яку потрібно грати і не повідомляти батькам, що ти в неї граєш", — заявив Фергюссон в інтерв'ю.

За словами генерального менеджера франшизи, похмура атмосфера стала звичним явищем в розважальній сфері. З моменту зародження Diablo вийшло безліч різноманітних творінь, в яких вона виступає головною особливістю. Тому темний, зловісний стиль четвертої частини не буде сприйматися, як щось вороже.

Керівники також розповіли, як надихалися "двійкою" при створенні продовження. Розробники проаналізували елементи атмосфери, які сподобалися аудиторії в Diablo II. Їх спробували відтворити в четвертій частині з урахуванням нововведень. Це стосується наративу, завдань, локацій, освітлення в підземеллях та інших аспектів.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона отримала свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, випадкові події і безліч квестів. Для подорожей локаціями можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: