У двох роликах показуються битви і виконання завдань.

Схоже, в ігровій індустрії настав сезон витоків. Не встигли користувачі відійти від матеріалів з тестової версії GTA 6, як в Мережі з'явилися ролики з альфа-тестування Diablo IV. Гравці можуть побачити більше 40 хвилин геймплея з прийдешньої екшен-RPG від Blizzard Entertainment.

Посилання на файлообмінник з двома відео опублікував відвідувач форуму Reddit під псевдонімом iV1rus0. Ролики сукупно включають 43 хвилини ігрового процесу. Вони просочилися в Мережу завдяки одному з учасників внутрішнього альфа-тестування Blizzard's Friends and Family.

Відео включають велику кількість битв за варвара проти різноманітних ворогів — розбійників, скелетів, ентов, змієподібних жінок і так далі. Персонаж в боях використовує різні комбінації зброї і застосовує вміння. Він створює кам'яні хвилі, підсилює себе і завдає серії швидких ударів на ближній дистанції.

Відео дня

Ролики також дозволяють оцінити дизайн окремих локацій. Кадри включають населені пункти, фортеці, гірські перевали і похмурі ліси. Місцями в альфа-версії зустрічаються заглушки замість текстур. Але готові локації виглядають прекрасно і володіють похмурим духом Diablo. У фінальній версії гри вивчення оточення повинно доставити масу задоволення.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона отримала свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, випадкові події і безліч квестів. Для подорожей локаціями можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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