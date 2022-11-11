У новому щоденнику розробників обговорили поняття страху.

Студія Striking Distance, до якої увійшли творці Dead Space, опублікувала новий щоденник розробників The Callisto Protocol. Ролик присвятили темі страху та інструментам, за допомогою яких лякатиме свіжий хорор. На відео з'явилися глава команди Глен Скофілд і багато відомих творців в жанрі жаху, наприклад, автор коміксу "Ходячі мерці" Роберт Кіркман, режисер Алекс Гілліс і творець "П'ятниця 13-е" Шон Каннінгем.

У ролику розробники і гості розповіли, що кожна людина відчуває страх в той чи інший момент свого життя. Саме це почуття змушує діяти неординарно і відкривати в собі приховані раніше сторони. На описані принципи Striking Distance спиралася при створенні The Callisto Protocol.

Ще один важливий інструмент, за допомогою якого гра буде лякати користувачів — безпорадність головного героя. Джейкоб Лі — не якийсь умілий боєць зі спеціальною підготовкою і навичками виживання. Він звичайна людина, яка опинилася в критичній ситуації і змушена битися з небезпечними монстрами. Розробники хочуть, щоб користувачі відчували себе, як центральний персонаж. Гравці повинні боятися супротивників і завжди пам'ятати про свої обмежені можливості.

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The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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