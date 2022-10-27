У ролику присутня локація з відходами.

The Callisto Protocol вже "пішла на золото", а значить — гра точно вийде 2 грудня поточного року. Щоб у користувачів не згасав інтерес до хорору, розробники зі студії Striking Distance продовжують публікувати різні матеріали. Нещодавно вони в партнерстві з виданням VentureBeat виклали перші 7 хвилин проходження проекту.

На відео спочатку показується, як головний герой входить в приміщення округлої форми, де, найімовірніше обробляють нечистоти. Тут він бореться з ворогами і звільняє собі прохід далі за допомогою взаємодії з вентилем. З інших локацій в ролику показано різні відсіки в'язниці і пункт управління.

Геймплейна демонстрація з першими хвилинами проходження включає чимало боїв. Джейкоб переважно застосовує палицю для усунення супротивників. Анімації ударів в грі добре відполіровані і відчуваються важкими. Протагоніст також використовує місцеву гравітаційну зброю на ворогах. З її допомогою можна знищувати монстрів, кидаючи їх на різні предмети оточення.

Відзначимо також, Що The Callisto Protocol не пройшла сертифікацію в Японії. Гра не буде продаватися в Країні висхідного сонця, тому що виявилася занадто страшною і жорстокою.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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