SnowRunner виходить на Switch через рік після релізу на інших платформах / фото Focus Home Interactive
Видавець Focus Home Interactive анонсував вихід SnowRunner, симулятора їзди бездоріжжям, на Nintendo Switch. Повноцінний реліз гри на гібридній приставці відбудеться 18 травня.
Про це компанія повідомила у Твіттері.
Одночасно з анонсом у цифровому магазині Nintendo eShop стартували попередні замовлення SnowRunner.
Трейлер SnowRunner
Детальніше про SnowRunner
- SnowRunner – це симулятор їзди бездоріжжям від студії Saber Interactive. Завдання гравця – возити вантажі по важкопрохідній місцевості. Загалом у грі 15 локацій-пісочниць і понад 40 різних вантажівок та позашляховиків.
- Гра вийшла у 2020 році на ПК, Xbox One та PlayStation 4.