Апдейт вже доступний для завантаження, він важить 2,2 Гб.

Розробники з Larian Studios випустила перше велике оновлення для своєї мегахітової рольової гри Baldur's Gate 3. Масштабний апдейт містить більше тисячі змін, зокрема поліпшення балансу, графіки і багато-багато чого іншого.

За словами самих розробників, оновлення вийшло настільки величезне, що замітки до патчу "просто не влізли в ліміти Steam". Патч вже доступний для завантаження, він важить 2,2 гігабайта.

Серед найпомітніших змін – вороги перестануть помічати вас тоді, коли по ідеї не повинні, виправлено баг, коли предмети рухаються випадковим чином, порушуючи закони гравітації, а в налаштуваннях тепер можна змінити стиль іконок контролера. А ще виправили романтичну лінію Шедоухарт, яка не відтворювалася у деяких гравців.

При цьому поліпшення гри буде активно продовжуватися і далі. Вже "незабаром" очікується другий патч, який буде націлений на загальне поліпшення стабільності. Деталі оновлення розкриють ближче до його релізу.

На цей момент Baldur's Gate 3 доступний лише на комп'ютерах. На PS5 вона вийде у вересні, а до консолей Xbox добереться до кінця року.

Чому Baldur's Gate 3 називають найкращою грою 2023

Baldur's Gate 3 довела всім, що жанр ізометричних РПГ, який сьогодні вважається не найходовішим, в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності.

Гра вийшла по-справжньому величезною – сценарій містить близько 2 млн слів і понад 170 годин кінематографічних сцен. Також РПГ може похвалитися мінімум 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіацій кінцівки.

Окремо Baldur's Gate 3 заслуговує на похвалу за відсутність мікротранзакцій та покупок у грі, пропонуючи повний та захопливий ігровий досвід з самого початку.

Величезна РПГ отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam навіть після повноцінної прем'єри становить 899 грн.

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