Baldur's Gate 3 обійшла всі блокбастери Nintendo, Red Dead Redemption 2 та інші відомі хіти.

Рольовий шедевр Baldur's Gate 3 від ковалів з Larian за вихідні встановив відразу два рекорди. Ця РПГ посіла першу сходинку рейтингу в списках найкращих ігор за весь час двох незалежних сайтів-агрегаторів – OpenCritic і Metacritic.

На "Метакритиці" гра обійшла в рейтингу найкращих ПК-тайтлів Disco Elysium: The Final Cut, але, як і раніше, у обох ігор однакова кількість балів – по 97 зі 100 можливих.

Відео дня

А на OpenСritic Baldur's Gate 3 так і зовсім стала найбільш високорейтинговою грою в історії сайту. Вона перевершила результати трьох блокбастерів Nintendo і RDR 2, які досі панували в рейтингу.

Розробники з Larian змогли довести всьому світу, що творчий підхід і контроль якості продукту – найкраща формула для успіху. І жанр партійних РПГ навіть не став цьому на заваді. Також радісно те, що гравці підтримали творця своєю любов'ю до його гри і грошима.

Раніше стало відомо, що Baldur's Gate 3 обійшла по виручці CS: GO, а піковий онлайн ігри в один час перевалив 800 тис. гравців – самі розробники не розраховували на онлайн вище 100 тисяч.

На цей момент гучна рольова гра доступна тільки на комп'ютерах, до консолей вона добереться у вересні. Baldur's Gate 3 отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam навіть після повноцінної прем'єри становить 899 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: