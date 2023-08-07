Інтерес до партійної ізометричної RPG перевершив найсміливіші очікування навіть його творців.

Минулого тижня, 3 серпня, вийшла рольова гра Baldur's Gate 3, і її реліз виявився неймовірно успішним. У день релізу в неї зіграло майже півмільйона людей, а до вечора 6 серпня піковий онлайн в Steam досяг 800 тисяч гравців

Завдяки цьому показнику Baldur's Gate 3 вже вдалося потрапити в топ-10 ігор з найвищим одночасним онлайном за весь час існування Steam і на перше місце з продажу на поточний момент – і все це тільки на ПК.

Ще трохи, і гра зможе обігнати конкурента на сьомій сходинці рейтингу – Hogwarts Legacy – піковий онлайн якої становить 879,308 людини.

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Показово, що Свен Вінке, керівник Larian Studios і керівник розробки Baldur's Gate 3 раніше зізнався, що не розраховував на піковий онлайн в Steam вище 100 тисяч гравців.

Нагадаємо, що це партійна RPG з ізометричною камерою і механікою кидка кубиків, яка до того ж вийшла в ранньому доступі ще три роки тому. Але попри настільки нішевий жанр, перед нами один з найважливіших релізів року і претендент на найкращу RPG десятиліття.

Мабуть, єдине, що трохи затьмарило вихід Baldur's Gate 3 – це український переклад, який піддався критиці. Втім, враховуючи масштаб гри (близько 2 млн слів і понад 170 годин кінематографічних сцен), багато хто з українських гравців поблажливо віднісся до можливих помилок і неточностей.

Наразі Baldur's Gate 3 доступна лише на ПК. На PS5 гра загляне 6 вересня цього року, а ось потенційний реліз для Xbox Series не має навіть приблизної дати.

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