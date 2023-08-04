У день релізу в Baldur's Gate 3 зіграло майже півмільйона людей – і це тільки початок.

Вчора ввечері, 3 серпня, відбувся реліз Baldur's Gate 3, однією з найгучніших прем'єр 2023 року. Перші 24 години після старту були по-справжньому спекотними – піковий онлайн ігри в Steam досяг майже півмільйона гравців.

Якщо бути точніше, то, згідно зі статистикою Steam, у перший же день в Baldur's Gate 3 зіграло 472 136 чоловік. Це рекорд як для самої гри (попередній рекорд активності становив 48 тисяч в ранній версії), так і для жанру партійних РПГ в цілому.

Завдяки такому потужному старту, BG3 опинився в списку найпопулярніших ігор Steam і навіть ненадовго випереди Dota 2 за кількістю гравців онлайн, змістивши її на 3-е місце.

Відео дня

Досягнутий Baldur's Gate 3 результат став другим серед усіх релізів 2023 року, поступившись іншій РПГ Hogwarts Legacy з її піковим онлайном в 879 тис. осіб. Але попереду вихідні і хто знає, яким буде п'ятничний вечірній онлайн, враховуючи, що не всі ще встигли запустити релізну версію BG3 – її розмір становить значні 122 Гбайт.

Зараз Baldur's Gate 3 доступна тільки на ПК, але у вересні відбудеться реліз на PS5. Величезна РПГ отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam навіть після повноцінної прем'єри становить 899 грн.

Baldur's Gate 3 – основні подробиці

Baldur's Gate 3 належить до жанру РПГ, тобто, це рольова гра. Однак це інший тип РПГ: на відміну від того ж "Відьмака" чи "Кіберпанка", під час дослідження світу і боїв камера в грі висить над персонажами.

Події гри беруть свій початок у всесвіті забутих королівств. Головному герою, тобто вам, належить вирішити долю світу, а заодно пройти через низку інтриг, романів і зрад.

Гра вийшла по-справжньому величезною – сценарій містить близько 2 млн слів і понад 170 годин кінематографічних сцен. Також РПГ може похвалитися мінімум 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіаціями кінцівки.

Наразі Baldur's Gate 3 доступна лише для ПК. Прем'єра на PS5 запланована на наступний місяць, а ось потенційний реліз для Xbox все ще не має конкретної дати.

Вас також можуть зацікавити новини: