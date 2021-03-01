На початку минулого року українська студія GSC Game World почала активно ділитися новинами про розробку шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Першим зображенням з гри стала деталізована 3D-модель батона.
Тоді фанати почали аналізувати знімок, гадаючи, за допомогою яких технологій він зроблений. А на днях PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров поділився в Твіттері фото, на якому видно, що такий же батон під назвою "Хліб S.T. A.L.K.E.R. 2" продається в одному з польських магазинів.
Сам співробітник GSC Game World стверджує, що фото справжнє.
До слова, коли сам S.T.A.L.K.E.R. 2 надійде у продаж, поки невідомо. Гра готується до виходу на ПК та Xbox Series X/S. У день релізу в шутер зможуть зіграти безкоштовно передплатники сервісу Game Pass.
Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Що іще відомо на цей момент про S.T.A.L.K.E.R. 2
- Дії S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини розгортаються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
- Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".
- У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Це означає, що персонажі взаємодіятимуть один з одним та з оточенням без участі гравця.
- Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі впливатимуть на долю персонажів, локальні події і навіть на весь світ гри.
- У сиквелі будуть як нові, так і знайомі фанатам локації. Ще у гру додадуть нових мутантів, артефакти та аномалії.
- На своєму YouTube-каналі розробники опублікували декілька саундтреків з майбутньої гри.