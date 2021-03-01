Розробники стверджують, що фото справжнє.

На початку минулого року українська студія GSC Game World почала активно ділитися новинами про розробку шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Першим зображенням з гри стала деталізована 3D-модель батона.

Тоді фанати почали аналізувати знімок, гадаючи, за допомогою яких технологій він зроблений. А на днях PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров поділився в Твіттері фото, на якому видно, що такий же батон під назвою "Хліб S.T. A.L.K.E.R. 2" продається в одному з польських магазинів.

Сам співробітник GSC Game World стверджує, що фото справжнє.

До слова, коли сам S.T.A.L.K.E.R. 2 надійде у продаж, поки невідомо. Гра готується до виходу на ПК та Xbox Series X/S. У день релізу в шутер зможуть зіграти безкоштовно передплатники сервісу Game Pass.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Що іще відомо на цей момент про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії S.T.A.L.K.E.R. 2, як і першої частини розгортаються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".

У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Це означає, що персонажі взаємодіятимуть один з одним та з оточенням без участі гравця.

Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі впливатимуть на долю персонажів, локальні події і навіть на весь світ гри.

У сиквелі будуть як нові, так і знайомі фанатам локації. Ще у гру додадуть нових мутантів, артефакти та аномалії.

На своєму YouTube-каналі розробники опублікували декілька саундтреків з майбутньої гри.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов