Пограти можна буде з 21 по 24 березня.

19 березня у Battlefield 2042 стартував сьомий сезон під назвою "Поворотний момент". Electronic Arts і студія DICE надали велику кількість нового контенту, серед якого дві нові карти, зброя, техніка та гаджети.

На тлі оновлення розробники вирішили влаштувати свято для гравців і запустити акцію. З 21 по 24 березня включно Battlefield 2042 буде абсолютно безкоштовною на PC (Steam) та консолях Xbox і PlayStation обох актуальних поколінь.

Як зазначається, весь контент буде без винятку доступним для користувачів.

Відео дня

Після старту попереднього сезону була аналогічна акція, яка дозволила залучити до гри величезну кількість нових гравців, а тому вона може повторитись.

Детальніше про Battlefield 2042

Як відомо, у цьому шутері немає сюжетної кампанії — тільки мультиплеєр з трьома складовими. Головними особливостями є бої за участю 128 осіб, величезні карти і природні лиха.

Гру розкритикували за заміну традиційних класів на окремих фахівців, локації з купою порожніх просторів і слабкий вплив катаклізмів на битви.

На старті Battlefield 2042 мала багато технічних проблем, деякі з яких не давали програти.

Battlefield 2042 отримала найнижчі оцінки в серії. На Metacritic вона має від 64 до 69 балів залежно від платформи.

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