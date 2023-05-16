DICE не виключає появу цих функцій у майбутньому.

Студія DICE продовжує вдосконалювати Battlefield 2042, але разом з цим відмовляється реалізовувати окремі функції. Сюди відносяться виключення гравця із загону і можливість його заблокувати. На думку компанії, це "не сприяє здоровій поведінці".

Як повідомило видання Mp1st, відповідний коментар дав менеджер зі зв'язків із спільнотою Battlefield Том Стретфорд. Він написав: "Я знаю, що це вже обговорювалося. Але, щоб підтвердити, опції "виключення/блокування" не буде. Натомість існує система бронювання, яка дозволяє друзям приєднатися до вашої команди на короткий період, якщо ви її створите, щоб ви могли грати разом".

Потім Стредфорд продовжив: "Я розумію, що деякі хочуть "виключення/блокування", але для Battlefield 2042, ми вважаємо, що це не сприяє здоровій поведінці, якщо ви просто виганяєте або блокуєте людей зі свого загону замість того, щоб [намагатися] допомогти один одному. У випадках, коли люди просто не хочуть співпрацювати, ви можете скористатися системою бронювання, щоб створити новий загін".

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Судячи з повідомлення Стредфорда, DICE може реалізувати функції виключення гравця з загону і блокування в майбутньому. Однак поки що студія не планує йти цим шляхом. Як результат, користувачі можуть відчувати дискомфорт, наприклад, коли до групи друзів приєднується випадкова людина, яка не бажає співпрацювати. Тоді доведеться створювати новий загін і переходити в нього, адже інакше позбутися неприємного соратника не вийде.

Детальніше про Battlefield 2042

У грі немає сюжетної кампанії — тільки мультиплеєр з трьома складовими. Головними особливостями шутера позиціонувалися бої за участю 128 осіб, величезні карти і природні лиха.

Проект розкритикували за разноманітні геймплейні елементи. Наприклад, заміну традиційних класів на окремих фахівців, локації з купою порожніх просторів і слабкий вплив катаклізмів на битви.

На старті гра рясніла технічними проблемами. Деякі з них, включаючи неправильну реєстрацію влучень, сильно заважали розважатися.

Battlefield 2042 отримала найнижчі оцінки в серії. На Metacritic вона має від 64 до 69 балів залежно від платформи.

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