Пройшла велика презентація Battlefield 6 – багато геймплея, дата виходу і системки

Шутер офіційно вийде 10 жовтня. Що стосується бети, то івент відбудеться в середині серпня.

EA провела велику трансляцію з презентацією шутера Battlefield 6, який у компанії називають "найамбітнішим Battlefield в історії". На заході показали багато геймплею, а також розповіли про системні вимоги та інші подробиці про гру.

Спочатку нам показали перший геймплейний трейлер мультиплеєра. У ролику роблять великий акцент на руйнівності, а також на важкій техніці. У EA розповідають про нову кінестетичну систему, яка робить стрілянину і тактичні рухи більш точними та природними.

Як заголовну тему використали пісню популярного гурту Limp Bizkit "Break Stuff".

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Далі в компанії докладніше розповіли про карти і режими. У стартовій версії Battlefield 6 буде дев'ять карт, і вони охоплять локації від Брукліна до Єгипту. Також повернеться культова операція "Вогняний шторм" з Battlefield 3.

Що стосується режимів, то на геймерів чекають знайомі штурм, захоплення, командний бій, а також ескалація і король гори.

На додаток до основної платної гри Battlefield 6 отримає безкоштовний режим "королівської битви" за аналогією з Warzone. Також розробники підтвердили, що Battlefield 6 повернеться до традиційної для серії системи ігрових класів. Розповіді про них присвятили ще один ролик:

Крім того, девелопери розкрили системні вимоги гри. Для запуску шутера на максимальних налаштуваннях графіки знадобиться RTX 3060 Ti і 16 ГБ оперативної пам'яті.

Повноцінний реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня 2025 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Що стосується бети, то івент пройде у два заходи у вихідні – 9-10 серпня і 14-17 серпня.

Передзамовлення на гру вже стартували – наприклад, у Steam. Ціна стандартного видання склала 1699 грн, а розширеного Phantom Edition – 2499 грн.

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