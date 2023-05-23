Акція триватиме до 29 травня.

Великі видавництва регулярно проводять акції зі знижками на свої ігри в Steam. Цим способом вони намагаються залучити нову аудиторію у власні проєкти. Нещодавно такий розпродаж організувала Electronic Arts, запропонувавши знижки до 90%.

Акція триватиме до 29 травня, точний час закінчення не вказано. Серед товарів за зниженою ціною представлені окремі новинки. Сюди відносяться ремейк Dead Space і Wild Hearts. А ось зовсім недавня Star Wars Jedi: Survivor знижку поки не отримала.

Найсильніше знизилася ціна знаменитих хіті від Electronic Arts. Сюди входять ігри з серій Dragon Age, Battlefield, Mass Effect та інших.

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Найкращі пропозиції на розпродажі Electronic Arts

Battlefield 2042 — 374 гривні;

ремейк Dead Space — 1199 гривень;

FIFA 23 — 509 гривень;

Need for Speed Unbound — 509 гривень;

Wild Hearts — 1189 гривень;

Command & Conquer Remastered Collection — 104 гривні;

Dead Space 2 — 174 гривні;

A Way Out — 159 гривень;

Lost in Random — 159 гривень;

Battlefield V — 324 гривні;

Dragon Age: Origins-Ultimate Edition — 119 гривень;

Titanfall 2 — 79 гривень;

Spore — 69 гривень;

Dead Space — 174 гривні;

Battlefield 4 — 299 гривень;

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition — 127 гривень;

Mass Effect Legendary Edition — 374 гривні.

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