Акція триватиме протягом тижня.

Студія 4А Games, яка заснована українськими розробниками, вирішила відсвяткувати десятиліття Metro: Last Light. Компанія організувала роздачу повного видання гри в Steam.

Акція розпочнеться завтра, 18 травня, і триватиме протягом тижня. За цей час всі бажаючі зможуть відвідати сторінку Metro: Last Light Complete Edition в Steam і додати проєкт в особисту бібліотеку. Важливо відзначити, що йдеться про оригінальну версію шутера з усіма доповненнями. Оновлене видання гри з підзаголовком Redux роздавати не планують. Його можна придбати за 279 гривень.

Важливо відзначити, що сторінки Metro: Last Light Complete Edition поки немає в Steam. Гру повернуть в сервіс на період роздачі, а потім знову приберуть. Оригінальний шутер, як і Metro 2033, зняли з продажу після релізу версії Redux.

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Metro: Last Light — основні подробиці

Це друга частина серії шутерів від студії 4A Games і видавництва Deep Silver. Сюжет гри розгортається в метрополітені під зруйнованою в результаті ядерної війни Москвою. Після подій попередньої частини головний герой Артем отримав шанс виправити свою помилку, а заодно і запобігти глобальному конфлікту, який назріває серед двох могутніх угруповань.

При проходженні Metro: Last Light користувачам належить досліджувати тунелі метро, станції і навіть руїни міста на поверхні. Постапокаліптична атмосфера з елементами хорора завжди була однією з головних особливостей серії.

У боях з мутантами і людьми належить використовувати різноманітну зброю зі своїми унікальними властивостями. Крім прямих зіткнень, є можливість таємно усувати супротивників. Для цього необхідно вимикати джерела світла і вивчати маршрути пересування супротивників.

Metro: Last Light отримала 49 349 відгуків у Steam, 89% з яких позитивні.

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