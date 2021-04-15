Колишній ексклюзив PlayStation з'явиться в Steam та Epic Games Store вже наступного місяця – 18 травня.

Колишній ексклюзив PlayStation, постапокаліптичний зомбі-бойовик Days Gone вийде на ПК вже наступного місяця – 18 травня.

Про це розробники повідомили в блозі PlayStation.

У гру додали підтримку надшироких моніторів, підвищили рівень деталізації, збільшили дальність промальовування, розширили налаштування графіки, а також оновили фоторежим.

Крім того, гравці на ПК зможуть використовувати не лише клавіатуру і мишу, але також геймпади від консолей PlayStation та контролери інших виробників, включаючи Xbox.

Екшен Days Gone вже став доступний для попереднього замовлення на онлайн-майданчиках Steam та Epic Games Store за ціною у 999 грн.

Трейлер Days Gone на ПК

Детальніше про Days

Days Gone – це екшен від третьої особи в декораціях постапокаліпсису.

Дії гри розгортаються через 2 роки після глобальної пандемії, яка перетворила більшу частину населення планети на "фріків" – місцевий аналог зомбі.

Головним героєм виступає найманець Дікон Сент-Джон – колишній член байкерського угруповання "Скажені пси".

У грі можна досліджувати відкритий світ на мотоциклі, шукати табори вцілілих та битися з "фріками".

Гравець може відкривати нові здібності, створювати пастки та модифікувати зброю.

Одна з особливостей Days Gone – величезні хвилі зомбі, від яких герою потрібно рятуватися.

Спочатку гра вийшла у 2019 році ексклюзивно для PlayStation 4. Про реліз Days Gone на ПК повідомив президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан у лютому цього року. Тоді глава SIE підкреслив, що в найближчі кілька років в Steam та Epic Games Store вийдуть ще декілька ексклюзивів PlayStation.

Нагадаємо, що в цьому місяці передплатники сервісу PS Plus на консолях PlayStation можуть отримати Days Gone безкоштовно.

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Автор: Сергій Коршунов