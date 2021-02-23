Sony продовжить випускати ігри від своїх студій за межами консолей PlayStation.

Постапокаліптичний зомбі-бойовик Days Gone більше не буде ексклюзивом PlayStation. Гру випустять на ПК вже цієї весни.

Про це в інтерв'ю журналу GQ повідомив президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

За словами Райана компанія планує й надалі випускати деякі свої ексклюзиви на ПК. Є навіть цілий список. Однак які тайтли до нього входять, він не повідомив.

Нагадаємо, що минулого року Sony випустила на ПК екшен Horizon Zero Dawn. У Steam він отримав 78% позитивних відгуків на основі 32 тисяч користувальницьких рецензій.

Трейлер Days Gone

Детальніше про Days Gone

Days Gone – це екшен від третьої особи у декораціях постапокаліпсису. Гра вийшла у 2019 році на PlayStation 4.

Дії гри розгортаються через 2 роки після глобальної пандемії, яка перетворила більшу частину населення планети у "фріків" – місцевий аналог зомбі.

Головним героєм виступає найманець Дікон Сент-Джон – у минулому член байкерського угруповання "Скажені пси".

У грі можна досліджувати відкритий світ на мотоциклі, шукати табори вцілілих та битися з "фріками". Гравець може відкривати нові здібності, створювати пастки та модифікувати зброю.

Одна з особливостей Days Gone – величезні хвилі зомбі, від яких герою треба рятуватися.

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Автор: Сергій Коршунов