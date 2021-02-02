Завдяки модифікаціям американського політика тепер можна зустріти у популярних інтерактивних розвагах.

Мем з сенатором США Берні Сандерсом дістався до відеоігор. Творці модів додали тривимірну модель американського політика до Skyrim, Star Wars: Battlefront 2, Fallout і у низку інших інтерактивних проектів.

Сандерс також замінив всіх персонажів в хоррорі Resident Evil 7 та навіть став одним з босів в Dark Souls.

Берні Сандерс у відеоіграх

Як з'явився мем з Берні Сандерсом

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс став зіркою інтернету після того, як з'явився в рукавицях на інавгурації президента США Джо Байдена. Того дня у Вашингтоні було + 5 градусів. Багато глядачів відзначили, що Сандерс одягнувся не по погоді. А незабаром фото сенатора розлетілося в мережі, ставши мемом.

Фото Берні Сандерса в рукавицях додавати до кадрів з фільмів і відомих картин.

Сам же сенатор встиг непогано заробити на своїй несподіваній популярності. Він отримав $1,8 мільйона від продажу сувенірів зі своєю фотографією.

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Автор: Сергій Коршунов