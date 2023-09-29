Це аналог мобільного Fallout Shelter, в якому радіоактивна Пустеля замінена на фентезійні землі.

Компанія Bethesda, відома своєю популярною серією відеоігор The Elder Scrolls, без розголосу випустила нову частину з підзаголовком Castles. Судячи з опису, йдеться про повний аналог Fallout Shelter для смартфонів.

The Elder Scrolls Castles – умовно-безкоштовний симулятор життя. Ви берете під свій контроль замок та керуєте династією, роблячи різні поліпшення та виконуючи доручення жителів. Зрідка, прямо як в Fallout Shelter, доведеться битися.

Поки неясно, чи був "тихий" реліз навмисним чи ні, оскільки в офіційних соцмережах Bethesda немає жодної згадки про запуск.

The Elder Scrolls: Castles на цей момент доступна тільки на Android. Хоча в описі на Play Store гра згадується як "у ранньому доступі", прямо зараз її можуть завантажити та запустити всі, хто має обліковий запис у магазині Google. Коли вона вийде на iOS, не згадується.

Геймплей The Elder Scrolls: Castles:

Всі чекають The Elder Scrolls 6: що відомо про нову частину

За чутками, дія TES 6 розгорнеться в Хаммерфеллі, північно-західній провінції Тамріеля і місці проживання редгардів.

У шостій частині буде просунута політична система, яка дозволить взяти участь у змовах, зраджувати союзників, вступати в різні фракції. Все це матиме безпосередній вплив на світ і події, що розгортаються в ньому.

Цього літа анонсу TES 6 виповнилося п'ять років. Все указує на те, що гра не вийде раніше 2026 року – нещодавно вона перейшла від стадії препродакшена до стадії розробки.

Найбільш ймовірно, гра буде ексклюзивом Xbox і ПК, тобто на PlayStation вона не загляне.

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