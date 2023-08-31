Нехай до релізу шостої частини ще дуже далеко, гра вже знаходиться на ранній стадії розробки.

Цього літа анонсу The Elder Scrolls VI виповнилося п'ять років. Все вказує на те, що ми ще довго будемо чекати виходу гри, але днями з'явилася хороша новина – вона перейшла від стадії препродакшена до стадії розробки.

Про це розповів старший віце-президент Bethesda з маркетингу та PR Піт Хайнс, підкресливши, що TES 6 знаходиться на ранній стадії розробки. Нині компанія зосереджена на Starfield, яка виходить вже наступного тижня, тому про шосту частину Стародавніх Сувоїв не буде новин ще довгий час.

Відомо, що саме заради Starfield гейм-директор студії Тодд Говард, один з головних творців рольових ігор, відклав роботу над The Elder Scrolls 6. Напрацювання Starfield ляжуть в основу TES 6, до того ж обидві гри будуть використовувати однаковий рушій – Creation Engine 2.

Шосту частину серії The Elder Scrolls анонсували на Е3 2018 туманним тизером – показово, що на тій же презентації представили Starfield. У червні цього року глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер підтвердив, що її створення займе ще "п'ять з гаком років", тобто при найоптимістичнішому розкладі вона вийде в 2028 році.

Розробники Bethesda часто згадують, що хочуть зробити TES 6 таким же популярним, як Skyrim. Такий підхід відразу змінює ставлення до розробки.

The Elder Scrolls VI – все, що відомо на цей момент

Дія гри розгорнеться в Хамерфеллі, північно-західній провінції Тамріеля і місцем проживання редгардів.

У шостій частині буде просунута політична система, яка дозволить взяти участь у змовах, зраджувати союзників, вступати в різні фракції. Все це безпосередньо впливатиме на світ і події, що розгортаються в ньому.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в одному з інтерв'ю згадував, що The Elder Scrolls VI буде "ультимативним симулятором фентезійного світу".

З великою долею ймовірності, гра буде ексклюзивом Xbox і ПК, тобто на PlayStation вона, скоріш за все, не загляне.

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