Реліз заплановано на 9 грудня.

Bethesda потішила гравців релізним трейлером Indiana Jones and the Great Circle, що обіцяє захопливі пригоди та масштабні подорожі по всьому світу.

У відео можна побачити яскраві фрагменти ігрового процесу: динамічні перестрілки, вражаючі добивання і запаморочливі погоні на човнах. Трейлер також відкриває завісу над сюжетними перипетіями, які чекають на гравців.

Події гри розгортаються в 1937 році. Гравцям належить приміряти на себе роль знаменитого археолога Індіани Джонса і вирушити на пошуки однієї з найбільших таємниць людства.

Реліз Indiana Jones and the Great Circle заплановано на 9 грудня для платформ ПК і Xbox Series. Власники Premium-видання отримають можливість почати пригоду на три дні раніше, з 6 грудня. Гра також стане доступна передплатникам Game Pass у день виходу.

Раніше ми розповідали, що Трой Бейкер, який виконав роль Індіани Джонса в грі, не хотів братися за проєкт. На думку актора, доктор Джонс - занадто серйозна і відповідальна роль для нього. Проти Бейкера також виступав Тодд Говард, директор Bethesda.

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