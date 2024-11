На роль Джонса в Indiana Jones and the Great Circle претендували понад тисячу акторів.

Трой Бейкер, який зіграв Індіану Джонса в новій Indiana Jones and the Great Circle, від початку не хотів братися за цю роль через занадто велику відповідальність.

В інтерв'ю Games Radar актор розповів, що погодився на прослуховування тільки після умовлянь режисера озвучки. Бейкер зізнається, що був занадто невпевнений у собі.

Трой розповів, що на роль Індіани Джонса пробувалися понад тисячу акторів, тому першочерговим завданням стало не просто здивувати своїм голосом, а ідеально передати доктора Джонса:

Відео дня

"На цю роль претендувало понад 1000 осіб, тож я не тільки змагався з усіма цими по-справжньому талановитими людьми, а й із самим собою. І справа не в тому, чи зможеш ти справити враження, а в тому, чи зможеш ти дати їм відчути, що це справжній Індіана Джонс. Адже саме в цьому і полягає суть усього цього: чи є відчуття, що це справжній Індіана Джонс"

Бейкера не хотів бачити в грі не тільки він сам, а й Тодд Говард. Мабуть директор Bethesda не хотів бачити в портфоліо актора ще одну головну роль: "Коли Тодду Говарду вперше запропонували мене, він закотив очі та сказав: 'Ні, я не візьму Троя Бейкера у свою гру'. І я в той час теж не думав, що опинюся в ній."

Однак Бейкер виявився найкращим серед усіх акторів і його запросили на відеодзвінок із самим Говардом. Усі сумніви актора розвіялися після того, як він дізнався сюжет нової гри: "І якщо раніше я нервував і почувався невпевнено, то на той час, як вони закінчили розповідати мені сюжет, я був несповна розуму від радості. Я перейшов від 'сподіваюся, я отримаю цю роботу' до 'я дуже, дуже хочу її отримати'".

Раніше ми розповідали, що Трой Бейкер зіграє в новій неанонсованій грі Ніла Дракмана, творця The Last of Us. Логічно припустити, що це буде не третя частина "Одних із нас".

Вас також можуть зацікавити новини: