Виручені з конкурсу гроші підуть у дитячий благодійний фонд.

Через майже сім років після анонсу The Elder Scrolls VI Bethesda принесла хоч якісь новини щодо проєкту.

Компанія оголосила благодійний аукціон спільно з фондом Make-A-Wish Mid-Atlantic, який виконує бажання тяжкохворих дітей. Переможець отримає можливість створити NPC для TES 6, який пізніше з'явиться в грі. Зрозуміло, для звичайних гравців це доказ, що гра не занедбачена, а активно розробляється...

Усі виручені гроші підуть у фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic. Зараз ставка на аукціоні становить 3 тисячі доларів.

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На Reddit жартують, що перемогу потрібно віддати користувачеві Monsieur Dupond, який уже протягом понад 2 тисяч днів веде щоденник очікування гри в коментарях під першим трейлером The Elder Scrolls VI.

Раніше ми розповідали, що з моменту виходу першого трейлера TES VI минуло вже стільки ж часу, скільки з релізу Skyrim до анонсу TES VI.

Крім того, надійні джерела повідомляють, що в розробці перебуває ремейк TES IV: Oblivion. Перевидання можуть анонсувати вже влітку цього року.

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