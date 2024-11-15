Також Valve випустила невелике технічне оновлення для зомбі-шутера.

Valve влаштувала безкоштовні вихідні для свого легендарного зомбі-шутера Left 4 Dead 2. Відстрілювати зомбі безкоштовно можна до 18 листопада.

Left 4 Dead 2 - це культовий кооперативний шутер від першої особи, розроблений компанією Valve. У грі ви і ваша команда з чотирьох тих, хто вижив, повинні пробиватися крізь натовпи зомбі, використовуючи різноманітну зброю, тактику і командну роботу. Кампанії являють собою серії місій, де гравці проходять через заражені локації, від покинутих міст до густих боліт, з однією метою - вижити. Унікальною фішкою гри є "Режисер ШІ", який динамічно змінює складність і кількість ворогів залежно від дій команди, роблячи кожну гру непередбачуваною.

Популярність Left 4 Dead 2 пояснюється її простотою в освоєнні, але високою складністю в майстерності. Вона ідеально підходить для дружнього проведення часу, де гравці можуть веселитися, координувати свої дії та ділити моменти адреналіну. Завдяки величезній кількості модифікацій і підтримці спільноти, гра залишається актуальною навіть через роки після релізу, продовжуючи залучати нових і повертати старих гравців.

Відео дня

Left 4 Dead 2 буде безкоштовною до понеділка 18 листопада. Але зараз гру можна купити назавжди зі знижкою 80% всього за 45 гривень.

Раніше ми повідомляли, що Valve звинуватили в тому, що вони нормалізували в Steam екстремізм і антисемітизм.

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