Антидифамаційна ліга знайшла мільйони прикладів нетерпимості в Steam.

Антидифамаційна Ліга, американська організація, спрямована на боротьбу з антисемітизмом, звинуватила Steam у нормалізації нетерпимості до євреїв.

У своєму останньому звіті ADL заявила, що виявила півтора мільйона профілів Steam, контент яких містить екстремістські та антисемітські матеріали.

Найпоширенішим символом ненависті ADL назвала Жабеня Пепе, якого організація зарахувала до антисемітських символів ще 2016 року через активне використання мема представниками альт-райт руху. За підрахунками ADL, понад 54% антисемітських профілів використовували Пепе у своїх матеріалах. Далі в списку символів відзначили більш очевидні варіанти, на кшталт свастики та імперського орла.

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Також ADL знайшла близько 15 тисяч профілів з аватарами, де зображені символи ІДІЛ, Хезболли і Хамас.

Це вже не перше звинувачення Valve у нормалізації екстремістських матеріалів у Steam. У 2018-му і 2022-му сенаторка штату Нью-Гемпшир Меггі Гассен писала листа до Ґейба Ньюелла, у якому заявила, що занепокоєна: "Значною присутністю користувачів, які демонструють і пропагують неонацистські, екстремістські, расові верховенства, жінконенависницькі та інші ненависницькі настрої".

Раніше ми розповідали, що Steam більше не працює на Windows 7 і 8. Valve остаточно припинила підтримку цих операційних систем.

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