Протестувати мультиплеєр гри зможуть лише власники PS4 або PS5.

З 27 по 29 серпня пройде відкрите альфа-тестування багатокористувацького режиму майбутнього шутера Call of Duty: Vanguard. Проте зіграти в нього зможуть лише власники PS4 або PS5.

Про це видавець Activision повідомив на сайті гри.

Call of Duty: Vanguard – альфа-тест для власників консолей PlayStation

У процесі альфа-тестування, гравці зможуть оцінити Champion Hill – новий багатокористувацький режим Call of Duty: Vanguard. У ньому 8 команд, що складаються з 2 або 3 осіб, битимуться один з одним на 4 різних аренах.

Бета-тестування Call of Duty: Vanguard на консолях PlayStation пройде з 10 по 13 вересня.

Відкритий бета-тест для всіх платформ пройде з 18 по 20 вересня. Крім того, власники Xbox або користувачі ПК можуть приєднатися до ВБТ Call of Duty: Vanguard на два дні раніше – для цього потрібно буде оформити попереднє замовлення гри.

Нагадаємо, реліз Call of Duty: Vanguard відбудеться 5 листопада на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 та PS5.

Автор: Сергій Коршунов