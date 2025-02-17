Загалом гравці провели в стінах Гоґвортса 110 тисяч років.

Hogwarts Legacy святкує другу річницю, і студія Avalanche Software вирішила відзначити цю подію, розкривши ігрові досягнення спільноти. За два роки користувачі провели в грі загалом майже 110 тисяч років.

Механіка швидкого переміщення виявилася неймовірно затребуваною: 4.2 мільярда разів гравці використовували фаст тревел, а на польоти на мітлі загалом пішло 73 мільйони годин.

Що стосується розподілу за факультетами, Гриффіндор очікувано став найпопулярнішим, туди потрапили 30% гравців. Однак Слізерин буквально наступає йому на п'яти з 29%, а ось Пуффендуй і Когтевран обрали 24% і 17% гравців відповідно.

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Гравці активно займалися алхімією і травництвом: за два роки вони створили 1.2 мільярда зілля і зібрали 1.9 мільярда магічних рослин. У магічному світі Hogwarts Legacy завжди є чим зайнятися: гравці зловили 891 мільйон магічних звірів і розгадали 587 мільйонів випробувань Мерліна.

Але світ чарівництва не завжди доброзичливий. За цей час гравці перемогли 7.3 мільярда Темних чарівників, приблизно стільки ж було знищено павуків. Маги, які вважають за краще битися з великими супротивниками, розгромили 525 мільйонів тролів.

Раніше ми розповідали, що Hogwarts Legacy стала однією з найбільш продаваних ігор у Великій Британії у 2024 році.

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