Крім того, у гру додали нові варіанти кастомізації.

Avalanche Software анонсувала велике оновлення для ПК-версії Hogwarts Legacy, яке додасть у гру офіційну підтримку модів. Реліз запланований на 30 січня і обіцяє істотно розширити можливості для гравців.

У рамках оновлення буде представлено набір інструментів під назвою Hogwarts Legacy Creator. З його допомогою користувачі зможуть створювати найрізноманітніші модифікації: від додаткових косметичних поліпшень до нових локацій, квестів і підземель.

Крім того, гра обзаведеться вбудованим менеджером модів, де користувачі зможуть переглядати доступні доповнення і швидко встановлювати їх прямо з гри. Це нововведення зробить моддинг доступним навіть для тих, хто ніколи раніше цим не займався.

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Оновлення також додасть нові опції кастомізації персонажів, включно з додатковими зачісками та унікальними костюмами.

Раніше інсайдер Том Гендерсон розповідав, що розробники Hogwarts Legacy готує DLC, яке додасть у гру 15 годин нового контенту. Можливо, після патча Avalanche всерйоз займеться доповненням.

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