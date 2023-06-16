У ролику показали події, які розгортатимуться в історії.

Студія Tindalos Interactive і видавництво Focus Entertainment випустили сюжетний трейлер Aliens: Dark Descent — ізометричного шутера у всесвіті "Чужих".

У ролику показали нарізку з подій, які розгортатимуться в історії. Як повідомляється на відео, ксеноморфів знайшли на якійсь шахті. Потім їх забрали на корабель під назвою "Бентонвілль", де монстри прокинулися і вбили весь екіпаж.

З трейлера також стає зрозуміло, що корпорація хотіла використати чужих для власної вигоди: експериментів і створення нових ліків. Але одна з героїнь виступила проти і вирішила порушити ці плани заради порятунку людей. Паралельно в ролику демонструються битви, в яких загін солдатів протистоїть небезпечним ксеноморфам.

Детальніше про Aliens: Dark Descent

Це загоновий шутер з видом зверху, де належить управляти командою морпіхів. Бійців відправили на місяць Літа, щоб запобігти розмноженню ксеноморфів, які вирвалися на свободу в результаті дій корпорації "Вейланд-Ютані".

Основна геймплейна особливість Aliens: Dark Descent — управління соратниками. Бійцям можна віддавати різні накази, щоб ефективно вести сутичку.

До важливих аспектів гри відносяться розгалужені локації, елементи виживання з необхідністю створювати безпечні зони, можливість прокачувати союзних бійців тощо.

Aliens: Dark Descent вийде 20 червня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: