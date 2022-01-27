У ролику присутні епізоди з минулих рекламних матеріалів, але є і нові кадри.

Наближається прем'єра екранізації Uncharted, яка в українському прокаті отримала назву "Uncharted: Незвідане", тому Sony Pictures Entertainment активно підігріває інтерес до фільму. Компанія випустила фінальний трейлер картини з безліччю жартів, бойовими сценами і видовищними епізодами.

Читайте такожSony показала розширену версію бойової сцени в літаку з екранізації UnchartedУ ролику повторюються окремі моменти з попередніх рекламних матеріалів. Однак свіжі кадри теж є, наприклад, глядачі можуть побачити бійку на старих кораблях і фрагмент, де головний герой Нейтан Дрейк виявив бочку з золотом. Варто також відзначити, що відео містить чимало діалогів і жартів. Автори екранізації явно намагаються доповнити пригоди гумором за аналогією з ігровою серією Uncharted. І якщо судити за трейлером, то глядачів порадують якісним гумором. Головне, щоб у фільмі жартів виявилося більше, ніж у фінальному трейлері.

Детальніше про екранізацію Uncharted

Бюджет картини склав 120 мільйонів доларів.

Головну роль виконав відомий по блокбастерах Marvel про Людину-павука Том Холланд. Він зіграв Нейтана Дрейка, мандрівника, авантюриста і мисливця за скарбами.

Марк Уолберг перевтілився в Саллі, а образ головного лиходія дістався Антоніо Бандерасу.

Екранізація Uncharted вийде в кінотеатрах 10 лютого 2022 року.

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