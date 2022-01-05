Цей епізод натхненний грою Uncharted 3: Drake's Deception.

Sony Pictures Entertainment поділилася з глядачами фрагментом з майбутньої екранізації Uncharted, яка отримала назву "Анчартед: На картах не значиться". У ролику показується розширена версія екшен-сцени в літаку. Епізод натхненний грою Uncharted 3: Drake's Deception і раніше коротко показувався в трейлерах картини.

Читайте такожПошуки скарбів і головний лиходій: вийшов другий трейлер екранізації UnchartedНа відео Том Холланд в ролі Нейтана Дрейка бореться з ворогами в літаку і одночасно скидає вантажі. Головний герой розкриває парашути контейнерів, завдяки чому вони вилітають з транспортного засобу. Паралельно протагоніст виконує різноманітні акробатичні трюки і ухиляється від пострілів. Ближче до середини сцени Нейт заплутується в мотузках і відправляється в повітря слідом за ланцюжком зв'язаних вантажів. Далі він намагається забратися назад в літак, борючись з надокучливими противниками.

Детальніше про екранізацію Uncharted

Бюджет картини склав 120 мільйонів доларів.

Головну роль виконав відомий по блокбастерах Marvel про Людину-павука Том Холланд. Він зіграв Нейтана Дрейка, мандрівника, авантюриста і мисливця за скарбами.

Марк Уолберг перевтілився в Саллі, а образ головного лиходія дістався Антоніо Бандерасу.

Екранізація Uncharted вийде в кінотеатрах 10 лютого 2022 року.

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