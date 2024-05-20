Реліз Black Myth: Wukong заплановано на 20 серпня для ПК, PS5 і Xbox Series.

До виходу очікуваного екшену Black Myth: Wukong залишається рівно три місяці. Скрасити геймерам очікування релізу розробники зі студії Game Science вирішили випуском нового трейлера.

Нагадаємо, Black Myth: Wukong створюється за мотивами середньовічного китайського роману "Подорож на Захід". Розробники обіцяють представити "новий погляд" на "соулслайк" про короля мавп, який може перетворюватися на різних істот для подорожей локаціями.

У видовищному трейлері можна побачити кілька геймплейних і сюжетних кадрів, а також парочку босів, з якими доведеться зіткнутися протагоністу.

У "Вуконзі" на геймерів чекають швидкі бої, де доведеться підлаштовуватися під кожного ворога – вчити патерни поведінки й атаки. Головний герой у бійці покладається на свій посох, швидкі атаки й ухилення. Зокрема, у ролику показано, як він встромляє посох у землю і розкручується на ньому, завдаючи град ударів усім навколо.

Разом з тим, Black Myth: Wukong обіцяє стати однією з найбільш технологічних ігор на ринку. Як рушій використовується Unreal Engine 5, також заявлена підтримка повного трасування променів на ПК. Таким чином, ПК-геймери можуть розраховувати на правдоподібні глобальне освітлення, тіні та відображення. А ще гра буде підтримувати DLSS 3.5 Frame Generation і Ray Reconstruction.

Black Myth: Wukong вийде вже 20 серпня для ПК, PS5 і Xbox Series. У топі "вішлистів" Steam прямо зараз вона посідає перше місце, обійшовши STALKER 2, Frostpunk 2 і Hollow Knight: Silksong.

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