Він створює модифікацію, яка оновить текстури, воду та інші елементи гри.

Grand Theft Auto V вийшла ще в 2013 році на PS3 і Xbox 360. У 2014-му вона дісталася до PS4 і Xbox One, а в 2015-му з'явилася на ПК. Гра хоч і виглядає гідно, але місцями її графіка вже відчувається застарілою. Це намагаються виправити ентузіасти за допомогою модифікацій. Один з них — автор під псевдонімом ZED_Modding. Він випустив трейлер мода V-Reloaded, який повинен значно поліпшити візуальну складову GTA V.

Перше, що помітно в ролику — це оновлена вода з 16К-текстурами. Зовнішній вигляд автомобілів ZED_Modding теж підтягнув до сучасних стандартів. Не менше радує реалістичне освітлення, яке стало більш м'яким і насиченим. Схожі зміни отримали і тіні, а окремі візуальні ефекти взагалі вийшли на новий рівень. Це, наприклад, стосується диму, який залишається при буксуванні.

Поки що V-Reloaded можуть завантажити тільки підписники ZED_Modding на Patreon. Модифікація знаходиться в ранньому доступі, і автор її постійно покращує. Чи стане проект безкоштовним після повноцінного релізу, поки невідомо.

Детальніше про GTA V

Це кримінальний бойовик від Rockstar Games і Take-Two Interactive. У грі розповідається історія Майкла, Франкліна і Тревора — трьох головних героїв, які вирішили провернути низку злочинів і заробити собі на безтурботне життя. Однак на шляху до мети їм довелося зіткнутися з вельми неприємними сторонами кримінального світу.

Grand Theft Auto V входить в число найпопулярніших ігор за всю історію. Її продажі перевищили 150 мільйонів копій, і це не межа. Проект продовжує користуватися величезним попитом.

Версії GTA V для PlayStation 5 і Xbox Series повинні були вийти в кінці поточного року, але їх перенесли на березень 2022-го.

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